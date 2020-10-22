شوقي غريب : مصطفى محمد من أفضل المهاجمين في مصر

أكد شوقي غريب مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، أن مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك، أحد أفضل المهاجمين في مصر في الفترة الماضية.

وأضاف غريب خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " أحد العناصر الأساسية في جميع مباريات المنتخب الأولمبي".

وتابع "مشاركته مع الزمالك بصفة مستمرة جعل مستواه يتطور ويرتفع جدًا".

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وتألق مصطفى محمد مع نادي الزمالك في الموسم الحالي، بشكل كبير، وأصبح محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية.