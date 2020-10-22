شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرس استبعاد شوبير ووحيد وجيرالدو من قائمة مواجهة الوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد الثلاثي مصطفى شوبير ومحمود وحيد وجيرالدو، من قائمة الفريق أمام الوداد المغربي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي، التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل لاشئ.