شكرا لقرائتكم خبر عن وفد سيلتا فيجو الإسباني يزور النادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل النادي الأهلي، مساء الأربعاء، وفدًا من نادي سيلتا فيجو الإسباني، يضم كلا من ماركوس ألونسو، مفوض البرامج الدولية في أفريقيا، ودييجو جارسيا، المسؤول عن برنامج الشركة الراعية، وخوان فوينيتس، مفوض «laliga» في مصر، وذلك لبحث سبل التعاون بين النادي الأهلي وسيلتا فيجو خلال المرحلة المقبلة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، كان في استقبال وفد نادي سيلتا فيجو المهندس خالد مرتجي، والمهندس محمد سراج الدين، عضوي مجلس إدارة النادي.

جاء ذلك في إطار اهتمام مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بتبادل الخبرات والزيارات مع الأندية الأوروبية بما يليق بطموحات الأهلي وجماهيره على كافة المستويات.