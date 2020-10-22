ألميريا يتعادل مع كارتاخينا في دوري الدرجة الثانية الإسباني

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة ألميريا وكارتاخينا، بمنافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الاسباني للدرجة الثانية «السيكوندا». بادر بالتسجيل روبن كاسترو للضيوف في الدقيقة 17 وعادل النتيجة لألميريا صادق عمر مع الدقيقة 65 من عمر المواجهة. التعادل رفع رصيد ألميريا، الذي يملكه رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي تركي آل الشيخ، للنقطة 5 في المركز التاسع عشر، ورفع رصيد كارتاخينا للنقطة التاسعة في المركز التاسع. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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