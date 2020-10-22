شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق: سامي الشيشيني يقود أسوان خلفًا لـ«كشري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي ابراهيم فايق إن مجلس إدارة نادي أسوان قرر اسناد مهمة تدريب الفريق بشكل رسمي لسامي الشيشيني. وأضاف فايق عبر قناة أون تايم سبورتس: «نتمنى التوفيق لسامي الشيشيني في مهمته الجديدة بعد توجيه الشكر لأحمد عبدالمنعم كشري». وكانت إدارة أسوان قد وجهت الشكر لكشري على ما قدمه مع الفريق من جهود خلال الفترة المقبلة وضمانه بقاء أسوان ضمن دوري الأضواء والشهرة في الموسم الجاري. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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