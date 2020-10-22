كلوب يكشف حقيقة إصابة ماني في الركبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن عدم معاناة لاعبه السنغالي ساديو من إصابة بعد أن ظهر واضعاً أكياس من الثلج على ركبته.
وخرج ماني في الدقيقة 60 مع صلاح وفيرمينو في مواجهة أياكس أمستردام بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يظهر بعد لحظات بأكياس من الثلج على ركبته مع أحد أفراد الجهاز الطبي بالفريق.
وفي تصريحات بعد المباراة قال كلوب :"ماني يعاني من مشكلة في الرجل منذ فترة، وهذا سبب وضع الثلج على تلك المنطقة بعد المباراة".
وأتم كلوب :"يتعامل ماني مع الأمر، لديه بعض الألم، لكن لا توجد مشكلة تمنعه من اللعب، عندما يكون خارج الملعب يضع بعض الثلوج، وهذا كل شيء".
وتخوفت جماهير ليفربول من تعرض ماني لإصابة في الركبة قد تبعده لفترة عن الملاعب، لكن يورجن كلوب جاء ليرسل رسالة طمأنينة للجماهير.
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