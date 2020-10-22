كلوب يوضح مدى إصابة ساديو ماني بمباراة ليفربول وأياكس

أوضح يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، مدى إصابة ساديو ماني خلال مباراة الفريق أمام أياكس الهولندي بدوري أبطال أوروبا.
وفاز ليفربول بهدف نظيف على أياكس في الجولة الاولى من مرحلة المجموعات بدوري ابطال اوروبا.
وقال كلوب خلال تصريحات عقب المباراة، " ساديو ماني يعاني منذ بضعة أيام من كدمة في عضلة الفخذ، ويقوم بوضع الثلج عليها".
وأضاف " الأمر بسيط ولا داعي للقلق على ماني وهو يتعامل بشكل جيد مع
وأظهرت اللقطات التليفزيونية ساديو ماني خلال مباراة ليفربول وأياكس، وهو واضعاً الثلج على عضلة الفخذ ما أثار قلق جماهير الريدز.
يذكر أن كلوب أجرى ثلاثة تبديلات دفعة واحدة خلال مباراة ليفربول وأياكس، حيث أخرج محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينيو في الدقيقة 60 من عمر المباراة.
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