مدرب ليفربول يكشف سبب استبداله صلاح وماني وفيرمينيو أمام أياكس

تحدث يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي عن سبب استبداله ثلاثي الخط الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو خلال مباراة الريدز أمام أياكس الهولندي بدوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول فوزا صعبا على نظيره اياكس بهدف نظيف في الجولة الاولى من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وكان كلوب أجرى ثلاثة تغييرات دفعة واحدة في

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الدقيقة 60، حيث استبدل ثلاثي خط الهجوم الأساسي للفريق، ما أثار تحفظ جماهير ليفربول.

وقال كلوب خلال تصريحات أفردتها شبكة ليفربول إيكو، " أردنا الحفاظ على تقدمنا والدفاع أمام أياكس وطبقنا خطة 4-5-1، وكان على الأجنحة المشاركة في الدفاع كذلك".

وأضاف "كان من المنطقي أن ندفع بلاعبين جدد، اللاعبون الثلاثة الذين قررت الدفع بهم كانوا في حالة جيدة، لقد ساعدونا كثيرًا، شاكيري ومينامينو وجوتا".

وواصل: "كل شيء بخير، كان الأمر جيدًا بما يكفي للفوز بالمباراة، هذا ما تحتاجه، أعتقد أن كلا الفريقين يمكن أن يلعبوا كرة قدم أفضل، كانت هناك لحظات جامحة، كانت أرضية الملعب عميقة وموحلة، قبل ثلاثة أيام بدت مختلفة تمامًا وفي التدريبات أمس بدا الأمر مختلفًا".