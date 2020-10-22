الارشيف / اخبار الرياضه

النيران الصديقة تمنح ليفربول الفوز على أياكس وأتالانتا يكتسح مضيفه ميتييلاند برباعية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حقق انطلاقة قوية في دور المجموعات من مسابقة بتغلبه على مستضيفه أياكس الهولندي بهدف نظيف.
 

افتتح ليفربول الإنكليزي مشواره في النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا بتحقيق الفوز خارج ملعبه على مستضيفه أياكس الهولندي بهدف دون رد ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة. 
 

وسجل نيكولاس تاغليافيكو مدافع أياكس بالخطأ في مرماه ليهدي ليفربول الفوز والنقاط الثلاث.
 

 وفي مباراة أخرى دشن فريق أتالانتا الإيطالي مسيرته في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا بتحقيق فوز عريض خارج ملعبه 4-0 على مضيفه فريق ميتييلاند الدنماركي الأربعاء في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة ذاتها. 
 

Advertisements

وانتهى الشوط الأول على وقع تقدم فريق مدينة بيرغامو بثلاثية نظيفة حيث افتتح دوفان زاباتا التسجيل في الدقيقة 26 ثم أضاف اليخاندرو غوميز الهدف الثاني في الدقيقة 36 قبل أن يحرز لويس مورييل في الدقيقة 42. 
 

وفي الدقيقة 89 سجل أليكسي ميرانشوك الهدف الرابع. 
 

ومنح هذا الفوز العريض فريق أتالانتا صدارة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف أمام ليفربول الذي تغلب خارج ملعبه أيضاً على أياكس بهدف نظيف. 
 

المصدر: بي إن سبورت 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيران الصديقة تمنح ليفربول الفوز على أياكس وأتالانتا يكتسح مضيفه ميتييلاند برباعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا