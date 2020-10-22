النيران الصديقة تمنح ليفربول الفوز على أياكس وأتالانتا يكتسح مضيفه ميتييلاند برباعية

حقق ليفربول انطلاقة قوية في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا بتغلبه على مستضيفه أياكس الهولندي بهدف نظيف.
افتتح ليفربول الإنكليزي مشواره في النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا بتحقيق الفوز خارج ملعبه على مستضيفه أياكس الهولندي بهدف دون رد ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة.
وسجل نيكولاس تاغليافيكو مدافع أياكس بالخطأ في مرماه ليهدي ليفربول الفوز والنقاط الثلاث.
وفي مباراة أخرى دشن فريق أتالانتا الإيطالي مسيرته في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا بتحقيق فوز عريض خارج ملعبه 4-0 على مضيفه فريق ميتييلاند الدنماركي الأربعاء في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة ذاتها.
وانتهى الشوط الأول على وقع تقدم فريق مدينة بيرغامو بثلاثية نظيفة حيث افتتح دوفان زاباتا التسجيل في الدقيقة 26 ثم أضاف اليخاندرو غوميز الهدف الثاني في الدقيقة 36 قبل أن يحرز لويس مورييل في الدقيقة 42.
وفي الدقيقة 89 سجل أليكسي ميرانشوك الهدف الرابع.
ومنح هذا الفوز العريض فريق أتالانتا صدارة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف أمام ليفربول الذي تغلب خارج ملعبه أيضاً على أياكس بهدف نظيف.
المصدر: بي إن سبورت
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