الامارات | برشلونة يعلن تجديد عقود 4 لاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن تجديد عقود 4 لاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تجديد عقود أربعة من لاعبيه هم: جيرارد بيكيه، الهولندي فرنكي دي يونغ، الحارس الألماني تير شتيغن، المدافع الفرنسي كليمان لانغليه، مضيفاً أنه توصّل إلى اتفاق بشأن «تعديل مؤقت للرواتب».

وجاء في بيان صادر عن النادي الكاتالوني: «تم التوصل إلى الاتفاقات بعد أسابيع من المفاوضات، وتشمل تعديلاً مؤقتاً للرواتب بسبب الظروف الحالية التي سببتها أزمة (كوفيد-19)». وجدّد بيكيه عقده حتى عام 2024 بشرط خوض المدافع عدداً معيّناً من المباريات في موسم 2021-2022. وفي حال بقي الدولي الاسباني في ملعب «كامب نو» حتى انتهاء العقد الذي يتضمن بنداً جزائياً بقيمة 500 مليون يورو، فسيكون في الـ37 من العمر. وسيجلب تجديد عقد تير شتيغن حتى عام 2025 طمأنينة لبرشلونة، لاسيما بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق في الموسمين الماضيين، حيث بلغت أيضاً قيمة الشرط الجزائي 500 مليون يورو، فيما جدد كل من دي يونغ ولانغليه عقده حتى عام 2026 حيث تبلغ قيمة الشرط الجزائي 400 مليون يورو للأول و300 للثاني.

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