شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة تجمع أمير كرارة مع زيدان وأحمد حسن وحسام غالي في مباراة خماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك اللاعب محمد زيدان نجم منتخب مصر سابقا، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورا جديدة تجمعه بالفنان أمير كرارة والصقر أحمد حسن نجم الأهلى والزمالك السابق، وحسام غالي كابتن الفريق الأحمر.

الصور التي نشرها محمد زيدان نجم الفراعنة السابق عبر انستجرام، التقطت خلال مشاركتهم في مباراة كرة قدم خماسية برفقة أصدقائهم، حيث شارك جمهوره 3 صورا معلقا عليها :"ليلة كرة قدم رائعة مع أفضل الناس.. فريق التجمع"، فيما نشر أمير كرارة صورة من المباراة معلقا عليها :"اظن الرساله وصلت لفريق ٦ اكتوبر.. ومحمد شوقي اجازه امبارح".



محمد زيدان ينشر صورا جديدة على انستجرام

من جانبه، نشر أحمد حسن نجم الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، جمعته بحسام غالى كابتن الأهلى السابق ومحمد زيدان نجم الفراعنة الأسبق، والفنان أمير كرارة، خلال مشاركتهم فى مباراة كرة قدم خماسية برفقة أصدقائهم، وعلق الصقر على الصورة قائلاً "لمتنا الحلوة".

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صورة من مباراة خماسية جمعت أمير كرارة وزيدان وأحمد حسن وحسام غالي

وفي سبتمبر الماضي، جمعت مباراة كرة قدم خماسية عدداً من نجوم الفن والكرة، منهم أمير كرارة وكريم فهمى، ونجوم المنتخب الصقر أحمد حسن ومحمد زيدان ومحمد شوقى، ونشر محمد شوقى نجم وسط النادى الأهلى السابق والمدرب المساعد الحالى لمنتخب مصر تحت 23 سنة في وقت سابق، صورة جمعته مع هؤلاء النجوم عبر حسابه على انستجرام وصحبها بتعليق: "الخسارة وحشه أنا عارف".



نجوم كرة القدم مع أمير كرارة والأصدقاء

من ناحية أخرى، أطلق أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق مبادرة لنبذ التعصب بين الجماهير، ومن أجل دعم القطبين الأهلى والزمالك للوصول إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وأعلن أحمد حسن، عن إطلاق مبادرة ملعب الصقر، تحت عنوان "كلنا مصر فى أفريقيا" من أجل دعم الأهلى والزمالك للوصول إلى النهائى، وأن تكون البطولة مصرية، مطالبا جماهير الكرة المصرية بالتكاتف حول قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك والبعد عن التعصب، مؤكدًا أن وصول الفريقين إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا، سيكون فخر كبير.