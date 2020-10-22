شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات موسيمانى و تدريبات بدنية أبرز ملامح مران الأهلى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران فريق الاهلى تحت قيادة موسيمانى خوض بعض التدريبات البدنية تحت أشراف مدرب الاحمال ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي، التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا ابتداء من اليوم، حيث يعلن المدير الفني قائمة الفريق عقب نهاية المران والتوجه إلى أحد الفنادق لبدء معسكر الفريق.

وشهد المران انتظام مروان محسن، لاعب الفريق في المران الجماعي، كان مروان محسن قد اشتكى من إجهاد في عضلة السمانة، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام الوداد المغربي التي أقيمت يوم السبت الماضي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي، واطمأن الجهاز الطبي على جاهزيته قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم.

و أكتفى جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء جلسة في «الجيم»، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش، وخضع أجايي لفحص طبي قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم، واكتفى بأداء جلسة «جيم» تحت إشراف الجهاز الطبي .

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