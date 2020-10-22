شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو مُستمر مع الأهلي لنهاية دوري الأبطال بعد غلق القيد فى البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد استمرار الأنجولي جيرالدو لاعب النادي الأهلي مع فريقه حتى نهاية بطولة دوري أبطال افريقيا، بعد غلق باب القيد في البرازيل عقب تلقيه عرضاً من أحد الفرق هناك، إلا أن المفاوضات لم تُكلل بالنجاح ليستقر جهاز الكرة على استمراره حتى نهاية بطولة دوري الأبطال خاصة وأنه مُقيد في القائمة الافريقية، ويقترب جيرالدو من الرحيل لأحد الأندية المصرية على سبيل الإعارة بعد انتهاء بطولة دوري أبطال افريقيا على أن يساهم الأهلي في دفع جزء من قيمة إعارة اللاعب الذي يصر على تقاضي نفس القيمة المادية التي يحصل عليها في الأهلي للموافقة على فكرة الخروج للإعارة.

ونجح مسئولو الأهلى فى الوصول لاتفاق بخصوص ضم المغربى بدر بانون مدافع الرجاء على أن يتم الاعلان عن ضمه بنهاية بطولة دورى ابطال افريقيا، ،مما يُجبر الإدارة الحمراء على ضرورة تسويق لاعب اجنبي لإفساح المجال أمام قيد بانون.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

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ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).