ليفربول يفوز على أياكس خارج الديار بهدف في دوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفربول الإنجليزي، الفوز على مُضيفه أياكس أمستردام، بهدف نظيف، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب يوهان كرويف آرينا، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
سجل هدف المباراة الوحيد المدافع نيكولاس تاجليافيكو في مرماه في الدقيقة 35 من زمن المباراة، بعد اصطدام تسديدة ساديو ماني في قدمه لتسكن شباك فريقه بالخطأ.
بتلك النتيجة حصد ليفربول اول ثلاث نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة بعد أتلانتا الذي حقق الفوز على ميتدلاند برباعية نظيفة.
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