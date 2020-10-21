شاختار يفوز على ريال مدريد في عقر داره بدوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق شاختار دونستيك الأوكراني مفاجأة كبرى بالفوز على مضيفه ريال مدريد «3-2» في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.
وأنهى شاختار الشوط الأول من المباراة التي أقيمت بملعب ألفريدو دي ستيفانو، متقدمًا بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها تيتي في الدقيقة 29، وفاران في مرماه الدقيقة 33، ومانور سولومون في الدقيقة 42.
وخلال الشوط الثاني تواصلت محاولات ريال مدريد لإدراك التعادل، ونجح في تسجيل هدفين عن طريق مودريتش، في الدقيقة 54، وفينيسيوس جونيور، في الدقيقة 59، لكنه لم يتمكن من تسجيل الهدف الثالث، ليحقق الفريق الأوكراني الفوز.
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