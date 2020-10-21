شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: لو خرج قرار بتأجيل مباراة الرجاء هتبقى فضيحة واضحة جدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الإعلامي خالد الغندور على الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن نية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، تأجيل مباراة العودة بين الزمالك والرجاء المغربي بالقاهرة، بعد ظهور عدد من حالات «كورونا» بين لاعبي الفريق المغربي.

وكتب الغندور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: لو خرج قرار بتأجيل اللقاء من الاتحاد الإفريقي هتبقى فضيحة واضحة جدا وجاء ترتيب أركانها باتفاق مسبق من أكثر من جهة.

لو خرج قرار بتأجيل اللقاء من الاتحاد الإفريقي هتبقي فضيحة واضحة جدا وجاء ترتيب أركانها باتفاق مسبق من أكثر من جهة

وأعلن الاتحاد الإفريقي عن إخضاع فريق الرجاء لمسحة طبية اليوم عن طريق اللجنة الطبية بـ«كاف» وبناء عليه سوف يتم تحديد موقف الفريق من خوض المباراة في موعدها المحدد مسبقًا وهو السبت المقبل أو تأجيلها إلى موعد آخر.