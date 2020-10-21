شكرا لقرائتكم العائدون يمنحون الزمالك قوة ضاربة فى مواجهة الإياب ضد الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب الزمالك عودة أكثر من لاعب فى مباراة الإياب ضد الرجاء البيضاوى فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد القاهرة بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويدعم صفوف الفريق الأبيض كل من محمود علاء وشيكابالا العائدين من الإصابة وفرجانى ساسى بعد تعافيه من فيروس كورونا خلاف اكتمال بخلاف اكتمال جاهزية حازم امام الفنية بعدما فضل الجهاز الفنى إراحته فى مباراة الذهاب.

بعودة الغائبين من الاصابات تكون صفوف الزمالك قد اكتملت ويبقى أمام باتشيكو العديد من الخيارات المتاحة سواء فى وسط الملعب بعودة ساسى للعب بجوار طارق حامد ومعها عودة أحمد سيد زيزو للعب فى مركز الجناح.

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كما يعود حازم إمام لقيادة الجبهة اليمنى للفريق الأبيض، بعدما غاب فى مباراة الذهاب ولعب الصاعد احمد عيد بدلا منه.

فيما يعود شيكابالا لتدعيم الخط الأمامى للزمالك بعد غياب طويل سواء باللعب فى مركز الجناح أو صانع الألعاب، بخلاف خبرته الكبيرة فى المنافسات الأفريقية.

وأخيرا يعود محمود علاء لقيادة الدفاع بعدما حرمته الإصابة من خوض مباراة الذهاب حيث سيلعب على حساب محمد عبد الغني.