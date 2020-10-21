الامارات | مدرب العين يكشف سبب عدم ثباته على تشكيلة واحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العين يكشف سبب عدم ثباته على تشكيلة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، الذي سيكمل في يناير المقبل عامه الأول في وظيفته كمدرب لـ"الزعيم" دون أن يثبت على تشكيلة رئيسة أنه طوال هذه الفترة ظل يسعى لاختيار تشكيلته في المباريات من أفضل اللاعبين الذين يتمتعون بالمهارة وأن بعض اللاعبين يقدمون في تلك المباريات مروداً جيداً ولكن بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع يتفوق عليهم لاعبين أخرين.

وقال بيدرو رداً على سؤال لـ"الإمارات اليوم" جرى إرساله للمدرب عبر المركز الإعلامي لنادي العين إن من عادته أن لا يغير في التشكيلة الأساسية كثيراً لوجود اللاعبين الجيدين وهذا الأمر يمنحهم الفرصة للمشاركة في مباريات الفريق، وأضاف: "اللاعب الأفضل سيكونو بالتأكيد ضمن التشكيلة الرئيسية للفريق".

وحول لقاء الكلاسيكو الذي سيجمعهم بفريق شباب الأهلي يوم الجمعة المقبل، قال بيدرو: "نعمل على الإعداد لمباراة قوية ضد فريق منظم ويضم في صفوفه لاعبين مميزين، ومن المحتمل أن يكون المنافس في هذا التوقيت من الموسم ليس في أفضل حالاته من حيث الناحية البدنية".

وتابع: "لكن أي فريق كبير مثل العين يفضل هذا النوع من المباريات رغم الظروف التي نواجهها في التحضيرات مع الأخذ في الاعتبار بعض الإصابات، علاوة على الأوقات التي أجبرنا فيها على التوقف بسبب جائحة كورونا".

Advertisements

وأضاف: "علينا متابعة العمل المطلوب منا، وهذا الأسبوع عملنا على تجميع أكبر عدد من اللاعبين الجاهزين استعداداً لمباراتنا المقبلة، وأثق في أن مردود الفريق سيكون جيداً خلال هذه المباراة القوية".

ورداً على سؤال حول طموحاته بالموسم الحالي، قال: "استراتيجيتنا واضحة وأهدافنا في كل موسم لا تتغير والتركيز دائماً على مباراتنا المقبلة، فهي بالنسبة لنا الأكثر أهمية والسبب في ذلك كونها تمنحنا النقاط الثلاث والتي ستساهم في زيادة رصيد الفريق بنهاية الموسم والتفوق على الفرق الأخرى بمجموع النقاط".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news