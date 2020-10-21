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الامارات | المغربي أشرف حكيمي سابع لاعب في إنتر ميلان يصاب بكورونا

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نادي إنتر ميلان الإيطالي في بيان اليوم الأربعاء إن مدافعه أشرف حكيمي أصبح سابع لاعب بالفريق يصاب بفيروس، وسيغيب عن مباراة بروسيا مونشنجلادباخ في لكرة القدم في وقت لاحق اليوم.

وأضاف النادي، الذي تعاقد مع الدولي المغربي البالغ عمره 21 عاما من في وقت سابق هذا العام، "مدافع إنتر لا يعاني من أي أعراض وسيتبع الآن الإجراء المنصوص عليه في البروتوكول الصحي".

ويعاني روبرتو جاليارديني وراديا ناينجولان وأليساندرو باستوني وميلان شكرينيار وآشلي يانج ويونوت رادو أيضا من الإصابة بالفيروس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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