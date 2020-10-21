غواصون يسعون لرقم قياسي بالغطس بأطول علم مصري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بالتزامن مع احتفالات القوات البحرية، ينفذ الربان ولاء حافظ محاولة تحقيق رقم قياسي مصري جديد، بالغطس بأطول وأكبر علم لدولة تحت الماء، بمشاركة مجموعة من الغواصين المصريين ليحققون رقم عالمي جديد بموسوعة جينيس ريكورد العالمية، حيث يبلغ طول العلم المصري 1125 مترا مربعا.
وتحتفل القوات البحرية المصرية بالعيد القومي لها، والذي يوافق 21 أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الذي قامت فيه قواتنا البحرية بتدمير المدمرة إيلات، والتي كانت تعد أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية.
يذكر أن ولاء حافظ حقق العديد من الأرقام القياسية العالمية، رغم تعرضه لحادثة تسببت في إصابته بشلل رباعي، ويسعى دائمًا لتحقيق أرقام قياسية لإثبات أن الإعاقة لا تقف حائلاً أمام تحقيق الإنجازات.
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الوضع في مصر
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اصابات
105,547
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تعافي
98,314
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وفيات
6,130
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