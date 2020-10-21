«السيدات أولا».. ناد لممارسة الجولف مجانا

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وسيقدم النادي عضوية مجانية تشمل حصصا في الجولف، وميزة الدخول إلى ملعب تصويب الكرات، وجولات في 3 ملاعب مختلفة ذات الـ18 حفرة. كما سيكون النادي مفتوحا لجميع السيدات السعوديات، فيما سيتم منح العضوية والميزات الأخرى لأول 1000 سيدة مشتركة، ومنح اللاعبات المسجلات أولا عضوية في أندية الرياض وديراب والرويال غرينز والنادي الريفي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.وستشمل العضوية أيضا حزمة تعليمية رقمية بعنوان (مقدمة إلى لعبة الجولف)، وستوفر ندوات شهرية.
وستستضيف ملاعب الجولف الثلاثة عيادة مرة في الشهر. كما سيتم منح أفضل 12 لاعبة في البرنامج عضوية كاملة على مدار العام للعب في الملعب الذي تختاره.
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