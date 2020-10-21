جولة واحدة تقنع العين بتسريح محترفين اثنين

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على الصعيد نفسه، اقترب العين من التعاقد مع مهاجم فريق الترجي التونسي طه الخنيسي (28 عاما) مقابل نحو مليون دولار.واتفقت إدارتا الناديين على انتقال اللاعب والتحاقه بتدريبات العين قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية في 25 أكتوبر الحالي.
وجاءت موافقة النادي التونسي على انتقال الخنيسي للاستفادة من قيمة عقده الاحترافي قبل دخوله الفترة الحرة في الصيف المقبل.
وسبق أن رفض الترجي عرضا من نادي أبها لضم اللاعب.
كما كثفت إدارة العين مفاوضاتها مع حارس مرمى أوروبي، فيما تنتظر رد إدارة نادي النصر بعد أن تقدمت بعرض رسمي لضم لاعب الوسط سامي النجعي.
وكانت تدريبات الفريق شهدت انضمام المحترف الفنزويلي خوان بابلو عقب وصوله الثلاثاء الماضي، فيما يتوقع وصول المحترف الجزائري سفير تايدر خلال اليومين المقبلين لتصبح مشاركة اللاعبين واردة بدءا من الجولة الثالثة للدوري تحت قيادة المدرب الألماني مايكل سكيبه.
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