شكرا لقرائتكم خبر جولة واحدة تقنع العين بتسريح محترفين اثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت مصادر مطلعة لـ»مكة» أن العين الصاعد حديثا لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في طريقه لإحداث تغييرات قد تكون الأسرع في النسخة الحالية للدوري في خارطة اللاعبين الأجانب، وذلك من خلال نيته إعلان الاستغناء عن المحترفين، النيجيري بيتر نوارا والتونسي هيثم جويني لعدم اقتناع مسؤولي النادي بمستوياتهما في ظهورهما الرسمي الأول مع الفريق في مباراته بالجولة الأولى للدوري أمام حامل اللقب فريق الهلال الأسبوع الماضي، والتي خسرها العين 0-1.

على الصعيد نفسه، اقترب العين من التعاقد مع مهاجم فريق الترجي التونسي طه الخنيسي (28 عاما) مقابل نحو مليون دولار.

واتفقت إدارتا الناديين على انتقال اللاعب والتحاقه بتدريبات العين قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية في 25 أكتوبر الحالي.

وجاءت موافقة النادي التونسي على انتقال الخنيسي للاستفادة من قيمة عقده الاحترافي قبل دخوله الفترة الحرة في الصيف المقبل.

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وسبق أن رفض الترجي عرضا من نادي أبها لضم اللاعب.

كما كثفت إدارة العين مفاوضاتها مع حارس مرمى أوروبي، فيما تنتظر رد إدارة نادي النصر بعد أن تقدمت بعرض رسمي لضم لاعب الوسط سامي النجعي.

وكانت تدريبات الفريق شهدت انضمام المحترف الفنزويلي خوان بابلو عقب وصوله الثلاثاء الماضي، فيما يتوقع وصول المحترف الجزائري سفير تايدر خلال اليومين المقبلين لتصبح مشاركة اللاعبين واردة بدءا من الجولة الثالثة للدوري تحت قيادة المدرب الألماني مايكل سكيبه.