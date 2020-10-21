لايف مشاهدة مباراة ليفربول واياكس بث مباشر اليوم 21/10/2020 دوري ابطال اوروبا

يحل فريق ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره أياكس ال ويستضيف ملعب يوهان كرويف أرينا مباراة الفريقين، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات. ويفتقد ليفربول خدمات العديد من النجوم في مباراة الليلة، أبزرهم أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك وتياجو ألكانتارا. وفيرجيل فان دايك وتياجو ألكانتارا. موعد مباراة ليفربول وأياكس تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية. Advertisements القناة الناقلة لمباراة ليفربول وأياكس تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1 . يمكنكم مطالعة مواعيد ونتائج جميع المباريات لحظة بلحظة من مركز المباريات من هنا. هولندي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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