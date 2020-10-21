مشاهدة مباراة بايرن ميونخ واتلتيكو مدريد بث مباشر رابط يلا شوت اليوم بتاريخ 21-10-2020 في دوري أبطال أوروبا

يقدم موقع يلا شوت الجديد yalla shoot new رابط مشاهدة مباراة بايرن ميونخ واتلتيكو مدريد bayern munich vs atletico de madrid بث مباشر اليوم بتاريخ 21-10-2020 في دوري أبطال أوروبا ، قمة دوري ابطال اوروبا ضمن دور المجموعات مساء اليوم الاربعاء ، لقاء بايرن ميونخ واتلتيكو مدريد في الجولة الاول لحساب المجموعة الاولي ، حيث من المقرر اليوم ان يستضيف نادي بايرن ميونخ حامل لقب دوري ابطال اوروبا خصمه فريق اتلتيكو مدريد في المواجهة التي سوف تقام اليوم على ارضية ملعب اليانز ارينا ، واليوم سوف يخوض حامل لقب دوري ابطال اوروبا نادي البايرن المنافسه من اجل الحفاظ على اللقب الذى حققه بكل احقيه في الموسم الماضي ، وسوف تبدا اليوم مباراة بايرن ميونخ واتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية والساعة التاسعه مساءا بتوقيت مصر.

مباراة بايرن ميونخ واتلتيكو مدريد

فريق بايرن ميونخ في الموسم الماضي من دوري ابطال اوروبا كان الفريق الاقوي والافضل في البطولة ، وهو الذى حقق في عام 2020 خمس اللقاب ، واليوم مع اول مواجهة له في الموسم الجديد من دوري ابطال اوروبا ضمن منافسات دور المجموعات امام نادي اتلتيكو مدريد يسعي ان يحقق الانتصار

الاول ، ويعد نادي بايرن ميونخ اقوي الفرق المرشح للحصول على لقب دوري ابطال اوروبا للموسم الجديد ، واخر مباراة لعبها نادي بايرن ميونخ قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه فريق بيليفيلد في الدوري الالماني في بداية الاسبوع الحالي وحقق البايرن الفوز الكبير خارج ملعبه بنتيجة اربع اهداف مقابل هدف وحيد.

موعد مباراة بايرن ميونخ واتلتيكو مدريد

فيما نادي اتلتيكو مدريد والذى يبحث منذ اعوام كثيره عن لقب دوري ابطال اوروبا ودائما نادي الاتلتيكو كان منافسه قوية لجميع فرق اوروبا ، وفي احد المواسم تمكن نادي اتلتيكو مدريد في ادوار خروج المغلوب من التغلب على نادي بايرن ميونخ واخرجه من البطولة ، واليوم مع اول مباراة في الموسم الجديد يسعي نادي اتلتيكو مدريد ان يحقق الانتصار خارج ملعبه او العود بنتيجة اجابية ، وهو في الموسم الماضي خرج من امام خصمه فريق لايبزيغ في المواجهة التي كانت صعبه على الفريق الاسباني ، وسوف تنقل اليوم مباراة بايرن ميونخ واتلتيكو مدريد على قناة بي ان

سبورت الثالثه.

Advertisements

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة ضد اتلتيكو مدريد

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة ضد اتلتيكو مدريد مساء اليوم الاربعاء في دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا من المتوقع ان يلعب اليوم نادي بايرن ميونخ المباراة على ارضية ملعبه بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي مانويل نوير ، وفي خط الدفاع بنيامين بافارد – نيكلاس سول – دافيد ألابا – لوكاس هيرنانديز ، وفي خط الوسط كورنتين توليسو – ليون جوريتزكا – سيرجي جنابري – توماس مولر – كينغسلي كومان ، وفي خط الهجوم روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيلة اتلتيكو مدريد المتوقعة ضد بايرن ميونخ

تشكيلة اتلتيكو مدريد المتوقعة ضد بايرن ميونخ ضمن منافسات الجولة الاول من دور المجموعات اليوم الاربعاء في منتصف الاسبوع من المتوقع ان يلعب اليوم نادي اتلتيكو مدريد المباراة ضيفا بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي يان أوبلاك ، وفي خط الدفاع رينان لودي – فيليبي – ستيفان سافيتش – كيران تريبير ، وفي خط الوسط انيك كاراسكو – خورخي كوكي – لوكاس توريرا – أنخيل كوريا ، وفي خط الهجوم جواو فيليكس – لويس سواريز.

بطاقة مباراة بايرن ميونخ واتلتيكو مدريد

البطولة دوري أبطال أوروبا

الجولة دور المجموعات - الجولة الأولى

موعد المباراة 21-10-2020

توقيت المباراة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 3

معلق المباراة حفيظ دراجي

ملعب المباراة أليانز أرينا