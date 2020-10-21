ماتش محمد صلاح مباشر - كورة جول مشاهدة مباراة ليفربول وأياكس امستردام في دوري أبطال أوروبا

الوفد – نرصد لكم في اليوم، الأربعاء الموافق 21 من شهر أكتوبر لعام 2020، موعد مباراة ليفربول ضد أياكس أمستردام الهولندي، ضمن لقاءات الجولة الأولى للموسم الجديد 2020-2021، من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
ويعاني نادي ليفربول من غيابات مؤثرة في تلك المباراة حيث يغيب عنه كل من الحارس البرازيلي أليسون بيكر بجانب النجم وقائد خط الدفاع فيرجيل فان دايك الذي سيغيب حتىنهاية الموسم.
ويرغب نادي أياكس أمستردام الهولندي في استعادة مجده الأوروبي وتحقيق مفاجأة أخرى كتلك التي حققها منذ موسمين عندما وصل إلى نصف نهائي البطولة.
ويدخل الريدز هذا اللقاء بعد التعادل المحلي الأخير مع نادي إيفرتون متصدر البريميرلييج ويطمح للخروج من هذا اللقاء خارج ارضهبدون إصابات أو غيابات جديدة.وستقام تلك المباراة اليوم الأربعاء الموافق يوم 21 من شهر أكتوبر لعام 2020 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، أي العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبوظبي ودبي وستُنقل حصريًا على قناة بي إن سبورتس 1 و2.
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