شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي لحازم إمام ومحمود علاء على هامش مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، برنامجا تأهيليًا خاصًا لحازم إمام لاعب الفريق على هامش المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبورجيلة.

ويؤدي اللاعب هذا البرنامج بالجيمانيزيوم، من خلال قيامه ببعض التدريبات، من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل استعدادا للفترة المقبلة، خاصة في ظل غيابة عن المشاركة خلال الفترة السابقة .

في الوقت نفسه يواصل محمود علاء مدافع الفريق البرنامج التأهيلي الموضوع له لتجهيزه للفترة المقبلة، من خلال آداء بعض التدريبات بالجيمانيزيوم أيضا.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.