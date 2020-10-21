شكرا لقرائتكم خبر عيادة بالقرية الأولمبية للمصابين بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر تقرير إخباري ياباني أن المسؤولين عن خطط تنظيم دورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو في العام المقبل، يدرسون تزويد القرية الأولمبية بعيادة خارجية لعلاج حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وذكرت صحيفة «نيهون كيزاس شيمبون» الاقتصادية اليابانية أمس نقلا عن مصادر مطلعة على الخطط الخاصة بالأولمبياد، أن أي شخص في القرية الأولمبية تظهر عليه أعراض، سيتمكن من تلقي العلاج في عيادة خارجية في القرية، وذلك للحد من انتشار العدوى في أنحاء العاصمة اليابانية.

وأضاف التقرير أن القرية ستشهد أيضا إقامة مركز لإجراء فحوص كورونا.

وتتضمن القرية الأولمبية في خليج طوكيو، 21 مبنى لإقامة الرياضيين المشاركين في الأولمبياد، كما تتضمن مجموعة من منافذ بيع المنتجات الغذائية وغيرها من الخدمات.

وذكر تقرير الصحيفة أنه من المتوقع وجود نحو 30 ألف شخص في القرية الأولمبية خلال ذروة الدورة الأولمبية.

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وأشار إلى أن المسؤولين عن خطط الأولمبياد يدرسون الخيارات المحتملة، ومن بينها إمكانية علاج الأشخاص المصابين بالعدوى مع أعراض خفيفة في منشآت خاصة بالقرب من القرية الأولمبية، ونقل الأشخاص الذين يعانون من أعراض أكثر حدة إلى منشآت طبية أخرى.

وكان من المفترض أن تقام دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو خلال العام الحالي، لكن تقرر تأجيلها إلى العام المقبل بسبب جائحة كورونا.

وجرى تكليف فريق عمل بدراسة مختلف الطرق التي يمكن من خلالها إقامة دورة أولمبية آمنة على جميع المعنيين.