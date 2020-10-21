شكرا لقرائتكم مهاجم مانشستر يونايتد يهاجم الحكومة النيجيرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أوديون إيغالو مهاجم مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه يشعر بالأسف تجاه الحكومة النيجيرية بعد تقارير عن إطلاق جنود النيران على متظاهرين في حي ليكي بعاصمة نيجيريا التجارية لاغوس يوم الثلاثاء.

ويتظاهر آلاف النيجيريين في جميع أنحاء البلاد كل يوم منذ أسبوعين تقريبا احتجاجا على فرقة مكافحة السرقة الخاصة التي تتهمها جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان لسنوات بممارسة الابتزاز والمضايقة والتعذيب والقتل.

ورغم حل الفرقة في 11 أكتوبر استمرت الاحتجاجات وأطلق النار على شخصين على الأقل يوم الثلاثاء، وقال الجيش النيجيري على "تويتر" إنه لم يكن هناك أي جنود في موقع إطلاق النار.

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وقال إيغالو عبر فيديو إنه عادة لا يتحدث عن السياسة لكن لا يمكنه الصمت أمام الأحداث في بلاده، وزاد: عار على الحكومة النيجيرية قتل مواطنيها وإرسال جنود إلى الشوارع لقتل متظاهرين عزل لأنهم يحتجون من أجل حقوقهم. لا مبرر لذلك.

وتابع: سيذكركم التاريخ كأول حكومة أرسلت جنودا إلى المدينة للبدء في قتل مواطنيها. أشعر بالخزي وسئمنا منكم ولا يمكن قبول ذلك على الإطلاق.

وطالب إيغالو الحكومة البريطانية وقادة العالم والأمم المتحدة باتخاذ خطوة، وأتبع: سيواصلون القتل إذا لم يتفاعل العالم مع ذلك.