الامارات | تثبيت موعد مباراة بايرن وأتلتيكو مدريد رغم إصابة غنابري بكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن تثبيت موعد مباراة بايرن وأتلتيكو مدريد رغم إصابة غنابري بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد متحدث باسم الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ("ويفا") أن مباراة بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب وضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا ستقام في موعدها مساء اليوم الأربعاء رغم إصابة مهاجم النادي البافاري سيرج غنابري بفيروس كورونا.

وكان غنابري شارك في تدريبات العملاق البافاري أمس الثلاثاء إلى جانب 24 عضوا آخر في فريق بايرن ميونيخ، قبل وضعه في الحجر الصحي بسبب ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكانت هناك مخاوف من تأجيل المباراة في حال أصيب لاعبون آخرون في بايرن ميونيخ، لكن نتائج الاختبارات الإضافية التي خضع لها بقية لاعبي بايرن ميونيخ صباح الأربعاء جاءت سلبية.

كما أن هيئة الصحة المحلية في ميونيخ التي قامت بفحص الأشخاص الذين كانوا على اتصال بغنابري، لم تبد أي اعتراضات على إقامة المباراة.

Advertisements

وستقام المباراة على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ خلف أبواب مغلقة.

ويعتبر غنابري هو أول لاعب في بايرن ميونيخ يصاب بفيروس كورونا.

وكان المهاجم الفرنسي كينغسلي كومان دخل الحجر الصحي في منتصف سبتمبر بعد اتصاله بشخص مصاب بالفيروس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news