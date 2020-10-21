شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة المرأة البرازيلية تطالب بسجن روبينيو على خلفية قضية اغتصاب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالبت داماريس ألفيس، وزيرة المرأة في البرازيل، السلطات القضائية بضرورة وضع روبينيو في السجن، على خلفية قضية الاغتصاب التي تواجهه، رفقة عدد آخر من أصدقائه في إيطاليا، خلال عام 2017.
وقالت «داماريس»، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، الثلاثاء: "صحيح أن اللاعب قدم استئنافًا والقضية لا تزال محل نظر، لكن هناك تسجيلات ضده وحكم صادر بحبسه في إيطاليا".
واضطرت إدارة سانتوس لفسخ تعاقدها مع روبينيو في وقت سابق، بسبب تعرض النادي لحملات قوية من منظمات حقوق الإنسان وقضايا المرأة في البلاد، مما جعل الفريق يصرف النظر عن التوقيع معه.
يذكر أن روبينيو احترف في الصين وعدة فرق تركية بالفترة الماضية، لعدم قدرته على اللعب في أوروبا بسبب الحكم الصادر ضده جراء قضية الاغتصاب.
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