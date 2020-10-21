شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازي يقترب من الانتقال لصفوف اتحاد جدة‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الإعلامي السعودي محمد البكيري، إن الدولي المصري أحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، لم يطلب شروطاً مبالغةً فيها للانضمام إلى اتحاد جدة خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير صحفية إلى مطالبة أحمد حجازي لضمانات بنكية شرط الموافقة للانضمام للعميد السعودي.

ونفى البكيري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي «تويتر» ما تردد بشأن شروط حجازي مدوناً: «الصفقة في الطريق الصحيح لإتمامها، على جماهير الاتحاد الدعاء لحسمها».

وكان حجازي قد رفض فكرة العودة لصفوف النادي الأهلي المصري وترك مشواره الاحترافي في إنجلترا.