شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يسعى لتحطيم رقم جديد في مواجهة أياكس بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يسعى الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لهز شباك أياكس الهولندي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال أوروبا.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي ليفربول، يتفوق محمد صلاح على إيان راش، أسطورة الريدز، في قائمة هدافي ليفربول قارياً، في حال تمكن من هز شباك أياكس الليلة في دوري الأبطال.

ويحتل المصري الدولي المركز الثالث مع راش برصيد 20 هدفاً، بينما يحتل مايكل أوين المركز الثاني برصيد 22 هدفاً وستيفين جيرارد في الصدارة برصيد 41 هدفاً.

واحتاج محمد صلاح 35 مباراة فقط في دوري الأبطال، ليحرز 20 هدفاً.

فيما يلي أبرز إحصاءات المواجهة المرتقبة:

ستكون هذه أول مواجهة بين الفريقين منذ موسم 1966/1967، عندما فاز الفريق الهولندي بنتيجة 7-3 وفق مجموع مباراتي الدور الثاني من كأس أوروبا.

الموسم الجاري، هو رقم 45 للريدز في المسابقات القارية، ورقم 25 في دوري الأبطال بمسماها القديم والحديث.

هدف ليفربول المقبل سيكون رقم 250 خلال حقبة دوري أبطال أوروبا.

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ستكون هذه أول مباراة لليفربول ضد منافس هولندي منذ عام 2010.

لم يخسر ليفربول في آخر 13 مباراة ضد الأندية الهولندية، منذ الهزيمة أمام أياكس عام 1966.

سيكون الظهور التالي رقم 50 لروبيرتو فيرمينو في البطولات القارية، حيث خاض البرازيلي الدولي 49 مباراة من أصل 50 مباراة أوروبية قاد فيها يورجن كلوب الفريق.