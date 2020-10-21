رقم مذهل لمانشستر يونايتد بعد الفوز على باريس سان جيرمان

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزى، رقمًا قياسيًا بعد الفوز الصعب الذى حققه على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية، باريس، في الجولة الافتتاحية لبطولة دوري أبطال أوروبا 2020/21.

وحقق مانشستر يونايتد بعد تغلبه على باريس سان جيرمان، الفوز في 10 مباريات خارج أرضه على التوالي في جميع المسابقات للمرة الأولى في تاريخ النادي الإنجليزي.

وأحرز النجم البرتغالى برونو فيرنانديز الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد عن طريق ركلة جزاء، بعدما قرر الحكم إعادتها لتقدم حارس باريس سان جيرمان، اللاعب كيلور نافاس عن المكان المخصص له، حيث تصدى لها الحارس الكوستاريكى فى المرة الأولى، قبل أن تسكن شباكه في الركلة المعادة.

وسجل هدف باريس سان جيرمان الوحيد، نجم مانشستر يونايتد الاعب أنتوني مارسيال بالخطأ فى مرماه، ولكن نجح ماركوس راشفورد في تسجيل هدف الفوز لصالح الشياطين الحمر في الدقائق الأخيرة من المباراة.

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وبالنظر إلى أهداف مانشستر يونايتد الثلاثة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، نجد أن جميعهم أتوا خارج ملعبه أولد ترافورد، وتحديدًا في معقل باريس سان جيرمان، ملعب حديقة الأمراء؛ هدفين تم تسجيلهما بالأمس، والثالث في إياب دور الستة عشر من موسم 2018/19.

ويتصدر فريق لايبزيج الألماني جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد ثلاث نقاط متفوقًا بفارق الأهداف فقط على مانشستر يونايتد صاحب نفس العدد من النقاط، فيما يتذيل الترتيب فريقى باريس سان جيرمان واسطنبول باشاك شهير التركي بدون نقاط.

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