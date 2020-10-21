بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ريال مدريد وشاختار دونيتسك” في إحدى مباريات اليوم الأربعاء 21-10-2020 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

تنقل مباراة “ريال مدريد وشاختار دونيتسك” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “رؤوف خليف”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 16:55 بتوقيت جرينتش، 18:55 بتوقيت مصر، 19:55 بتوقيت السعودية، على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، بإدارة من الحكم الصربي “سردان جوفانوفيتش”.

يلعب فريقا “ريال مدريد” الإسباني و”شاختار دونيتسك” الأوكراني لحساب المجموعة الثانية، والتي تضم “إنتر ميلانو” الإيطالي و”بوروسيا مونشنجلادباخ” الألماني.

يستقبل “ريال مدريد” نظيره شاختار دونيتسك على ملعبه ألفريدو دي ستيفانو الذي خسر عليه امام “قادش” في الدوري الإسباني منذ ايام قليلة، لتنتهي سلسلة اللا هزيمة على الملعب البديل للنادي الملكي والتي بلغت ثمان مباريات خرج منهم في 6 مباريات بشباك نظيفة.

وفاز “ريال مدريد” في مباراة واحدة فقط في اخر 6 مباريات لعبها على أرضه في دوري أبطال أوروبا، وتعادل في مباراتين وخسر في 3.

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وبعيدًا عن الأرقام السلبية الاخيرة، سيسعى ريال مدريد إلى حسم الفوز مبكرًا على “شاختار دونيتسك” في مستهل مشواره في البطولة الأعرق في القارة العجوز من أجل إراحة عناصره الأساسية قبل مواجهة غريمه التقليدي “برشلونة” في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل 24 أكتوبر.

في المقابل فاز “شاختار دونيتسك” بمباراة واحدة فقط من آخر سبع مباريات خاضها في دوري أبطال أوروبا، وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراتين، وشهدت آخر مباراتين لبطل أوكرانيا الهدف الأول في الخمس دقائق الأولى من اللقاء.

وسيتطلع شاختار دونيتسك إلى الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب ريال مدريد، من أجل المنافسة على الصعود إلى الدور الموالي او على الأقل حجز المقعد الثالث في المجموعة للتأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي “اليورباليج”.

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ريال مدريد 0-0 شاختار دونيتسك

ملعب ألفريدو دي ستيفانو (مدريد – إسبانيا)

دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات – المجموعة الثانية)

⌚تبدأ في الساعة 16:55 بتوقيت جرينتش.

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