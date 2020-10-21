الامارات | إجبار أوزيل على اللعب في "رديف أرسنال"

شكرا لقرائتكم خبر عن إجبار أوزيل على اللعب في "رديف أرسنال" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استبعد نادي أرسنال صانع ألعابه الألماني مسعود أوزيل عن تشكيلته التي تخوض الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليعزّز الشكوك حول إمكانية مواصلة مشواره مع "المدفعجية" في المستقبل.

يُعدّ اللاعب البالغ 32 عاما الأعلى راتبا في تاريخ نادي شمال لندن، ويُقدّر بـ350 ألف جنيه أسترليني (450 ألف دولار أميركي) أسبوعيا، لكنه استبعد أيضا عن تشكيلة الفريق الذي سيخوض منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

ولم يخض أوزيل أي دقيقة في تشكيلة المدرب الإسباني ميكل أرتيتا منذ 7 مارس الماضي.

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وسيكون أوزيل قادرا على المشاركة فقط مع تشكيلة فريق تحت 23 عاما (الرديف) حتى عام 2021 على أقل تقدير.

ووصل اللاعب التركي الاصل الى موسمه الاخير مع أرسنال، وعلى الارجح لن يكون قادرا بعد الان على حمل الوانه رسميا.

وكان أوزيل أصرّ في أغسطس الماضي انه الشخص الوحيد الذي سيقرر موعد رحيله برغم إبعاده عن التشكيلة.

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