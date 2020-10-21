شكرا لقرائتكم خبر عن بتوصية من «العميد».. حسام عاشور يقترب من الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن النادي الذي سينضم إليه حسام عاشور، لاعب وقائد الأهلي السابق، بعد توجيه الشكر إليه من قبل إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب.
وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت»، إن حسام عاشور دخل دائرة اهتمام عدد كبير من الأندية، وسيحسم موقفه خلال الساعات القليلة الماضية.
وأضاف شوبير، أن حسام عاشور أصبح على بُعد خطوات قليلة من الانضمام لصفوف نادي الاتحاد السكندري، وذلك بتوصية من حسام حسن مدرب الفريق الجديد.
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