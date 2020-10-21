«جريشة» حكمًا لمباراة مدغشقر ضد كوت ديفوار بتصفيات أمم إفريقيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، المصرى المونديالى جهاد جريشة حكماً لمباراة مدغشقر وكوت ديفوار، المقرر إقامتها بالعاصمة انتاناناريفو يوم 17 نوفمبر المقبل، بالجولة الرابعة بالمجموعة الحادية عشرة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021. يعاون جهاد جريشة في إدارة اللقاء أحمد حسام طه مساعدا أول وسمير جمال مساعدا ثانيا، وأحمد الغندور حكما رابعا. ويحتل منتخب مدغشقر قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، وكوت ديفوار الثانى برصيد 3 نقاط، وسوف يلتقي الفريقان أولا بكوت ديفوار يوم 14 نوفمبر بالجولة الثالثة قبل هذا اللقاء. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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