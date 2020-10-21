شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد فى ربع نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، تدريباته اليوم الأربعاء، بأحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها في الثامنة مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائى لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يعلن عماد النحاس عن قائمة الفريق عقب الانتهاء من المران الأخير، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى استغلال الحافز المعنوى بعد حصد المركز الرابع في الدورى من أجل تحقيق مفاجأة في كأس مصر، في ظل العروض القوية التي يقدمها الفريق الموسم الجارى.