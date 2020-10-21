شكرا لقرائتكم الزمالك يترقب قرار الكاف بشأن تأجيل مباراة الرجاء فى دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو الزمالك، خلال الساعات المقبلة، صدور قراراً من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراة الفريق الأبيض مع الرجاء المغربى، المحدد إقامتها يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا وذلك من أجل الترتيب لموعد التدريبات و الدخول فى معسكر مغلق غداً من عدمه.

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وأصدرت وزارة الصحة المغربية قرارًا بمنع نادى الرجاء البيضاوى من السفر إلى القاهرة، لخوض مواجهة الزمالك بسبب تزايد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين صفوفه حيث وصلت إلى 9 حالات ، وقررت وزارة الصحة المغربية، دخول الرجاء البيضاوى في حجر صحي لمدة أسبوع، بعد ظهور تسع حالات كورونا داخل صفوف الفريق، وهو ما يمنع سفر المغربى إلى القاهرة، اليوم، الأربعاء، مثلما كان محدد من قبل للفريق من أجل الاستعداد لمواجهة الزمالك ما جعل الفريق المغربى يطالب الاتحاد الأفريقى بتأجيل المباراة، بعدما طالبت وزارة الصحة بالمغرب أن يخضع كل اللاعبين بالرجاء وأعضاء الطاقم الفنى لفحوصات جديدة للكشف عن فيروس كورونا في 27 أكتوبر الجاري.

وتترقب إدارة الزمالك، صدور القرار الرسمى من الكاف بشأن الموقف النهائى للمواجهة بعدما ذكرت تقارير مغربية أنه تواجد 16 لاعبا فقط في قائمة فريق الرجاء البيضاوي المغربي، التي كان مقررًا أن تسافر إلى القاهرة استعدادًا لمباراة الإياب التي ستجمع الفريق الأخضر بمضيفه الزمالك وذلك بعد تسجيل 9 إصابات بصفوف الفريق بفيروس كورونا وستضم قائمة لاعبي الرجاء لمباراة الزمالك في حال تم إقامة المباراة في موعدها السبت المقبل 16 لاعبًا، حيث كانت تقارير صحفية مغربية، قد كشفت أمس الثلاثاء، عن أن نادي الرجاء قرر تأجيل سفره إلى القاهرة والذي كان من المفترض أن يكون اليوم الأربعاء بطائرة خاصة، وذلك انتظارا لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فى طلبه بتأجيل اللقاء نظرا لإصابة كورونا.