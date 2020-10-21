شكرا لقرائتكم شاهد .. مباراة خماسى تجمع الصقر والكابيتانو وزيزو مع أمير كرارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أحمد حسن نجم الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، صورة عبر حسابه الشخصى على انستجرام، جمعته بحسام غالى كابتن الأهلى السابق ومحمد زيدان نجم الفراعنة الأسبق، والفنان أمير كرارة، خلال مشاركتهم فى مباراة كرة قدم خماسية برفقة أصدقائهم، وعلق الصقر على الصورة قائلاً " لمتنا الحلوة".



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وأطلق أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق مبادرة لنبذ التعصب بين الجماهير، ومن أجل دعم القطبين الأهلى والزمالك للوصول إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وأعلن أحمد حسن، عن إطلاق مبادرة ملعب الصقر، تحت عنوان "كلنا مصر فى أفريقيا" من أجل دعم الأهلى والزمالك للوصول إلى النهائى، وأن تكون البطولة مصرية.

وطالب أحمد حسن جماهير الكرة المصرية بالتكاتف حول قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك والبعد عن التعصب، مؤكدًا أن وصول الفريقين إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا، سيكون فخر كبير.

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وقال: "نتمنى وصول القطبين إلى النهائى، وأن يكون هناك حالة التفاف ودعم للناديين الكبيرين، وكذلك دعم بيراميدز فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية".

وأضاف: "أطلقنا مبادرة" كلنا مصر فى أفريقيا بلا تعصب"، وأطالب جميع الجماهير بدعم ومساندة الناديين والابتعاد عن حالة التعصب الشديدة فى الوقت الحالي".

وواصل: "ندعم الأهلي والزمالك للوصول إلى نهائي بطولة إفريقيا، وأن تكون البطولة مصرية في النهاية".