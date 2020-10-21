منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، استثناء للجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، لإنهاء الأعمال المكلفة بها على رأسها تعديل اللائحة.
وتنص اللائحة على أن الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي لابد أن تقام قبل موعد الانتخابات بشهر كامل، إلا أن الفيفا منح
كانت هذه تفاصيل خبر الفيفا يمنح اتحاد الكرة استثناء من مواعيد اللوائح لإنهاء أجندة اللجنة الخماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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