الفيفا يمنح اتحاد الكرة استثناء من مواعيد اللوائح لإنهاء أجندة اللجنة الخماسية

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، استثناء للجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، لإنهاء الأعمال المكلفة بها على رأسها تعديل اللائحة.

وتنص اللائحة على أن الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي لابد أن تقام قبل موعد الانتخابات بشهر كامل، إلا أن الفيفا منح اللجنة الخماسية حرية تحديد أي موعد للجمعية العمومية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية بسبب توقف

اللجنة الخماسية حرية تحديد أي موعد للجمعية العمومية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية بسبب توقف كورونا وعدم وجود وقت كاف لتطبيق نص اللائحة في هذا الشأن.

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