شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد يتحدث عن تخطي بيراميدز عقبة حوريا في الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث عبد الله السعيد نجم هجوم نادي بيراميدز عن تأهل فريقه لأول مرة لنهائي الكونفدرالية الإفريقية بعد تخطي عقبة فريق حوريا كوناركي الغيني، وحقق نادي بيراميدز فوزًا على حساب حوريا كوناكري الغيني بهدفين نظيفين، مساء اليوم الثلاثاء، بالدور قبل النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، وجاء تأهل بيراميدز إلى النهائي الذي سيقام يوم الأحد القادم ليلتقي مع نهضة بركان المغربي الذي تفوق على مواطنه حسنية أغادير، أمس الإثنين، بهدفين لواحد.

وأكد عبد الله السعيد في تصريحات تليفزيونية أن فريقه منذ بداية اللقاء حاول أن يشكل الخطورة ويسجل هدف مبكر ، وتمكن من ترجمه الهجمات لهدفين، كان لهما الأثر الأهم في التأهل للنهائي، مضيفاً أن الجميع داخل فريق بيراميدز هدفه منذ بداية مشواره في البطولة تحقيق لقب الكونفدرالية، مشيرا إلى أن الفريق كان يسير بخطوات جيدة منذ البداية.

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وأوضح قائد فريق بيراميدز صاحب الهدف الثاني في شباك حوريا إلى أنه في حالة الفوز بالبطولة سيكون انجاز كبير لجميع اللاعبين ولنادي بيراميدز.

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على حوريا كوناكرى الغينى، بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغر، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد بيراميدز بطاقة التأهل لنهائى البطولة، فى المباراة المقرر لها يوم 25 من الشهر الجارى بالمغرب أيضًا، أمام فريق نهضة بركان المغربى الذى فاز على نظيره حسنية أغادير بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى أقيمت أمس.