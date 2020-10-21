شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: قلت للاعبين سوقوا نفسكم فى الدورى فرحل 12 لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب رضا عبد العال المدير الفنى لفريق طنطا عن غضبه الشديد من سلوكيات عدد من لاعبى الفريق، الذين لم يحترموا تعاقدهم مع النادى وقال عبد العال فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج " جمهور التالتة" الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورت 2: التعاقد كان على الموسم الجديد وليس على الموسم الجارى، هذا كان الاتفاق مع فايز عريبى، والحمد لله فى ناس مشيت وكانوا ماضيين سنة وإعارات وأنصح الأندية ما تتعاقدش مع اللاعيبة دى تانى عشان ما طلعوش رجالة، انت ماضى على عقد مع النادى يجب أن تلتزم به، محمد أشرف حارس المرمى وجدو كانوا رجال ورغم أنهم إعارات استمروا معنا، لكن أولئك اللاعبين هوقف سوقهم وأى نادى هيتعاقد معاهم يبقى بيضيع فلوسه.

أضاف: ضغطوا عليا لتحصيل راتب الشهر الأخير، وحصلوا بالفعل عليه قبل مباراة الجونة ولموا شنطهم ومشيوا، والأزمة أن هناك لاعب اسمه كابونجو كان مصاب ومشي من نفسه.

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واصل: حوالى 12 لاعب اتفقوا مع بعض ورحلوا، ومع ذلك قدمنا أحسن مباراة أمام المصرى، من ضمنهم ثنائى الزمالك، وحامد حمدان رغم أنه لم يكن يدخل تشكيل أصلاً ومنحته الفرصة وبمجرد أن تلقى تليفون رحل، وسأبدأ المهمة بعد أخر مباراة مع إنبى وسنبدأ تنظيم الأمور.

استكمل: المغرب بيحبوا الوداد والرجاء وأنا بحب الأهلى والزمالك، هما محروقين على الخسارة وأنا مبسوط، هما زعلانين إنى بقول " الوداد مايجيش تاني" ولكن كنت أقصد أنه فى المباراة كان مستواه سئ، والموضوع عادى ولم أقصد الإساءة وأعتذر لهم.

واختتم: الكرة التى قدمها لاعبو طنطا فى الـ 5 أو 6 مباريات التى خضتها لم تكن الكرة التى تدمها طنطا قبل أن أتولى المسئولية من فريق هابط وبدون طموح إلى فريق يقدم هذا المستوى وقولتلهم العبوا وسوقوا نفسكم، ولاعبت الأهلى اللى كان المفروض ينزل يرزعنى 4 أو 5 أهداف وقدمت أداء جيد "ده محمد الشناوى فرقة لوحده".