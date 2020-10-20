بث مباشر | فيديو أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 أهداف مباراة “مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان” في قمة مباريات اليوم الثلاثاء 20-10-2020 بافتتاح الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

مباراة “مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان” منقولة على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “رؤوف خليف”، كما تُنقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية وسكاي سبورت إيطاليا، وتنقل مجانًا على إحدى قنوات أذربيجان.

يلعب فريقي “مانشستر يونايتد” الإنجليزي و”باريس سان جيرمان” الفرنسي” لحساب المجموعة الثامنة والتي تضم “لايبزيج” الألماني و”إسطنبول باشاك شهير” التركي.

Advertisements

وفاز وصيف بطل المسابقة في النسخة الماضية “باريس سان جيرمان” بثمانية من آخر 11 مباراة له في دوري أبطال أوروبا، وعلى الصعيد المحلي، حقق باريس فوزه الأخير على أرضه عندما تغلب على أنجيه بنتيجة (6-1)، ويعد هذا الفوز هو السادس في اخر سبع مباريات في الدوري الفرنسي على ملعب بارك دي برانس.

بينما تعد مشاركة “مانشستر يونايتد” في دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019 هي الاخيرة له حيث غاب عن المسابقة في الموسم الماضي، وبلغ الشياطين الحمر حينها على حساب باريس سان جيرمان، وودع في الدور ربع النهائي للبطولة على يد “برشلونة”.

قم بتحديث هذه الصفحة أثناء سير اللعب

اضغط هنا للوصول إلى صفحة أهداف مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

..