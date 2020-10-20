- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايرن ميونيخ يعلن اصابة غنابري بفيروس كورونا قبل لقاء اتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
اعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني إصابة نجمه سيرجي غنابري بفيروس كورونا.
النادي البافاري قال في بيانه: "أثبتت الفحوصات إصابة غنابري بفيروس كورونا وهو على ما يرام في الوقت الحالي انما في الحجر الصحي بمنزله".
وتأتي إصابة غنابري قبل مباراة أتلتيكو مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا وليس من المعروف ما إذا كان النجم الألماني خالط أحد زملائه في الفريق أم لا.
يذكر ان بايرن يستقبل أتلتيكو مدريد على ملعب أليانز أرينا ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لمباريات المجموعة الأولى بالتشامبيونزليغ.
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونيخ يعلن اصابة غنابري بفيروس كورونا قبل لقاء اتلتيكو مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.