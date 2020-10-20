بايرن ميونيخ يعلن اصابة غنابري بفيروس كورونا قبل لقاء اتلتيكو مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

اعلن نادي ​بايرن ميونيخ​ الألماني إصابة نجمه سيرجي ​غنابري​ بفيروس كورونا.

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النادي البافاري قال في بيانه: "أثبتت الفحوصات إصابة غنابري بفيروس كورونا وهو على ما يرام في الوقت الحالي انما في الحجر الصحي بمنزله".

وتأتي إصابة غنابري قبل مباراة أتلتيكو مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا وليس من المعروف ما إذا كان النجم الألماني خالط أحد زملائه في الفريق أم لا.

يذكر ان بايرن يستقبل أتلتيكو مدريد على ملعب أليانز أرينا ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لمباريات المجموعة الأولى بالتشامبيونزليغ.