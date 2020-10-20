شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء.. محمد أسامة يكشف موقف فرجاني ساسي الطبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور محمد اسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أن فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك خضع للفحوصات الطبية اليوم ، عقب وصولة القاهرة عصرا قادما من المغرب. أضاف أسامة ان الفحوصات أثبتت سلامة ساسي بشكل كامل من فيروس كورونا. Advertisements وشارك فرجاني ساسي في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي. وادي اللاعب تدريبات تأهيلية في البداية أعقبتها المشاركة مع اللاعبين في فقرة بالكرة ، من خلال التمرير والاستلام والتسليم بشكل سريع. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء المغربي مساء السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا علما بأنه كان قد فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

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