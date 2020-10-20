شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء.. محمود علاء يخوض تدريبات تأهيلية في "الجيم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجمانيزيوم وذلك علي هامش مران الزمالك المقام حاليا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. Advertisements ويواصل علاء البرنامج التأهيلي الموضوع له لتجهيزه للفترة المقبلة . ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء المغربي مساء السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا علما بأنه كان قد فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

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