شكرا لقرائتكم محمد شبانة : اتحاد الكرة يفتح باب الترشح للانتخابات 15 نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في تلفزيون " اليوم السابع " أن هناك كواليس وتفاصيل ساخنة يشهدها الخلاف بين اتحاد الكرة والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بشأن خارطة الطريق أو مهام اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية ، حيث يتمسك الفيفا بإجراء انتخابات اتحاد الكرة يوم ٣٠ نوفمبر بجانب تحديد عدد ثابت للجمعية العمومية.

وحرص مسؤولو اتحاد الكرة على توضيح صعوبة إجراء الانتخابات بعد شهر أكتوبر لأن قانون الرياضة ينص على اجراء انتخابات الاتحادات خلال ٤ شهور من نهاية السنة المالية التي تنتهي ٣٠ يونيو، إلا أن الفيفا تمسك بإجراء الانتخابات ، و الأمر الثاني محل الخلاف عدد أعضاء الجمعية العمومية حيث أكد مسؤولو اتحاد الكرة للفيفا أن تحديد عدد ثابت قد يظلم بعض الأندية التي استوفت الشروط للانضمام للجمعية العمومية ، لكن أمام تصميم الفيفا غير العادي على تنفيذ البندين وافقت اللجنة الخماسية على إجراء الانتخابات ٣٠ نوفمبر مع التأكيد أنها ستكون مهددة بالبطلان، كما تنتظر من الفيفا ارسال الشكل النهائي لبند عدد أعضاء الجمعية العمومية.

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تابع شبانة في تلفزيون اليوم السابع أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، استقرت على موعد الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة الجديدة، وأكد مصدر باتحاد الكرة أن اجتماع الجمعية العمومية سيعقد يوم 10 نوفمبر المقبل لمناقشة التعديلات الجديدة واعتمادها حيث يتم حاليا ترجمة اللائحة قبل إرسالها للأندية خلال الساعات المقبلة للإطلاع عليها ومناقشتها قبل اعتمادها ، و كما استقرت اللجنة على فتح باب الترشيح للإنتخابات يوم 15 نوفمبر المقبل تمهيدا لاجراء الانتخابات يوم 30 نوفمبر المقبل.