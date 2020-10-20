قام محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بجولة تفقدية اليوم الثلاثاء، بمقر النادي بالجزيرة؛ لمتابعة أعمال التطوير والإنشاءات ضمن الخطة الإنشائية التي وضعها مجلس الإدارة.
رافق محمود الخطيب خلال جولته التفقدية كل من؛ خالد الدرندلي، أمين الصندوق، والمهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي،والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي.
وحرص الكابتن الخطيب على تفقد أعمال التطوير بالبوابة الرئيسية، وتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالعملية الإنشائية وموعد الانتهاء منها.
وتابع رئيس النادي الأعمال الإنشائية التي تجرى في منطقة الخدمات، ومن بينها إنشاء صيدلية لخدمةأعضاء الجمعية العمومية.
واختتم الكابتن الخطيب جولته بتفقد أعمال تطوير مدرجات التتش الجديدة، وتعرف على موعد الانتهاء من الدور الثاني والثالث داخل المدرج والذي يتضمن إقامة غرف خلع ملابس ومكاتب إدارية خاصة بقطاع النشاط الرياضي.
ووجه الكابتن الخطيب بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وفقا للخطة الزمنية المحددة؛ لخدمة الأعضاء، والانتهاء من عمليات الإنشاءات والتطوير داخل مقر النادي بالجزيرة في التوقيتات المحددة لذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب يتابع أعمال التطوير والإنشاءات في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.