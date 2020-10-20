رئيس أسوان يجتمع مع لجنة الكرة لمناقشة أوضاع الفريق

يعقد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان مساء اليوم الثلاثاء، إجتماعًا مشتركًا بحضور لجنة الكرة برئاسة مجدى سبالك، لبحث وتقييم أوضاع فريق الكرة الأول فى ضوء المستجدات الأخيرة ببقاء الفريق بالدورى الممتاز قبل نهاية المسابقة رسميا بجولتين.

ويتضمن الإجتماع تقييم كافة الجوانب الإدارية والفنية والمالية الخاصة

بالفريق الأول مع بحث الإستعدادات والإحتياجات للموسم الجديد للحفاظ على الصورة الطيبة والنتائج الإيجابية التى تحققت هذا الموسم بما أسعد وأرضى جماهير نادى أسوان فى كل مكان.

ومن المقرر أن يبحث مسئولو أسوان أكثر من سيناريو بعدما قرروا دراسة

مقترح بتعديل عقد كشرى بما يتناسب مع ما قدمه للفريق، إلا أنهم أكدوا أيضاً أنهم لن يقفوا فى طريقه فى حالة تلقيه عرضاً أفضل.

ومن جانبه، قال أحمد كشرى المدير الفني لفريق أسوان،"أمتلك عرضاً لتدريب أحد الأندية التى لم أكن أحلم بها، ولدى ثلاثة عروض من أندية مؤسسات من بينها مصر المقاصة، وإن كان الفريق الفيومى اكتفى بمجرد تلميحات ولم تصل للصيغة الرسمية".